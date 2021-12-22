環球晶(6488)母公司中美晶(5483)將陸續將宏捷科(8086)及朋程(8255)由轉投資納入子公司，中美晶集團積極發展化合物半導體，如碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LiTaO3)及鈮酸鋰(LiNbO3)等。中美晶董事長徐秀蘭表示，明年集團碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等產出都會翻2倍的成長，其應用包括車用、5G、RF、電用等。

徐秀蘭表示，中美晶集團各公司在發展化合物半導體方面，將是，獨立往前走，需要時互相優先支持，也就是環球晶積極做做碳化矽及氮化鎵；而朋程則是用SiC製造MOSFET模組；宏捷科則是GaN on SiC(碳化矽基氮化鎵)。若集團各子公司認為從環球晶進料比較能確保未來的成長，環球晶也會優先支持。「兄弟登山，各自獨立努力，但需要支援時，優先順序就會調整」。

徐秀蘭表示，半導體體明年整體需求是可以放心的，明年成長幅度會比今年更大，包括第三代化合物半導體。環球晶現階段訂單能見度到2024年都沒問題，等於能見度延長一年。

徐秀蘭認為，化合物半導體未來的成長動能雖然比第一代和第二代半導體的速度更快，但由於是新領域初期要希望5年內產出，能達到整體半導體比的1成還有難度。

據了解，環球晶的長約在2018年約2~3年，而今年環球晶的長約已經長達5~8年，而且客戶主動要求簽長約的比例也持續升高。顯示，市場對於未來半導體的供需吃緊看法依然不變。徐秀蘭也認為，目前沒有看到整體客戶需求變弱的跡象，現在矽晶圓業者幾乎都供不應求，環球晶也一直維持在滿載狀態。截至今年第3季底，環球晶的長約預收貨款已有200多億元，以預收款大約是總金額的二成來看，相關在手訂單金額有上千億元。預估到年底時，預收貨款金額還會繼續攀高，有許多合約正在洽簽中。