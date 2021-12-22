受到疫情影響，整個臺灣經濟發展受到產生重大衝擊，臺北市大安區公所結合大安區民俗會及里長聯誼會力量，長期辦理寒冬送暖活動，今年度針對新竹縣尖石鄉的寒冬送暖活動也在今（22日）天在尖石鄉公所大禮堂舉行捐贈儀式，為了符合山區鄉民實際需求，今年捐贈物資還包含電熱毯及成人紙尿褲等。

臺北市大安區公所結合大安區民俗會及里長聯誼會力量，長期辦理寒冬送暖活動，今年度針對新竹縣尖石鄉的寒冬送暖活動也在今（22日）天在尖石鄉公所大禮堂舉行捐贈儀式。(大安區公所提供)

大安區長林明寬表示，已持續辦理寒冬送暖活動多年，在以往的捐贈物資，以食用油及白米居多，在尖石鄉現任鄉長曾國大的建議下，另外增加了成人尿布及電熱毯，以符合弱勢民眾的實際需求

在今日的捐贈儀式中，出身尖石鄉的新竹縣議員劉建民致詞表示，他本人於大學期間，就是在大安區就讀，因此對大安區也有濃濃的年輕回憶。

林明寬表示，今日參加捐贈儀式的里長相當踴躍共計33位，而曾國大鄉長在致詞時也表示，非常感謝大安區長年以來對於尖石鄉的支持，也歡迎大安區里長能隨時率里民來尖石鄉遊玩，以實際刺激經濟發展活動，帶動尖石鄉的發展與建設。