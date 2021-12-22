四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻。港媒評論指出，台中市市長盧秀燕選前未特別表態，選後最重要的行程是出席市政成果發表會，顯然與新北市市長侯友宜一樣主打政績牌，打算以政績轉移公投效應；公投結果對盧的民調與聲望影響不大，關鍵就在盧面對可能的政治風險，始終秉持「不動聲色」四字訣。

香港媒體《中評社》22評論表示，四大公投台中市僅「公投綁大選」一案同意票多於不同意票，成績不盡理想，盧秀燕與侯友宜一樣恐面臨藍營檢討聲量。然值得注意的是，盧至今民調與聲望均影響不大，與過去在各大民調名列前茅，甚至滿意度高達7、8成的成績相去不遠，這代表盧除能拿下藍營基本盤，更能獲得中間選民與淺藍、淺綠選民的青睞。

評論認為，盧秀燕在2018年大贏對手林佳龍21萬票，很大部分就是來自中間選民的支持，故盧上任後始終不特別對政治、黨政議題表態，包括對這次四大公投案亦然，就是為了保持中間選民的好感度。從公投結果來看，盧的抉擇是正確的，加上其施政表現不俗，藍營支持者就算因公投結果有所不滿，卻也不至於到不諒解盧的程度。

此外，這次公投台中市正反票數差距不大，總投票率僅42%且不同意與同意票數最小差距僅0.7%，大約就是當地藍綠基本盤對決；民進黨出動總統蔡英文、副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌親赴台中催票數次結果也才如此，可見兩個現象：一，即便盧秀燕站出來催票影響也有限；二，台中市藍營選情雖不理想，盧的政治實力仍難以撼動。

評論分析，盧秀燕能夠躲過政治風暴，最重要的是她總能以「不動聲色」四字面對可能風險，例如面對公投選後的檢討聲浪，她依舊未正面表述意見，只強調「尊重選民的決定」，並於21日高調舉辦就職三周年市政成果發表，轉移公投焦點，將重點緊鎖「政績牌」。