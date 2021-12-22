今年3月顏姓機車騎士在台北市松壽路一處巷口違規左轉，員警要求出示證件，但顏拒絕並離開，遭台北市交通事件裁決所裁罰1萬元並吊扣駕照6個月，顏提行政訴訟抗罰，辯稱患有「耳疾」之症，導致無法聽清楚當時員警的意思，法官不採信，駁回其的請求。

台北地方法院認為，顏主張其患有耳疾，導致無法聽清楚當時員警的意思，但勘驗相關畫面及資料，當時員警表示其違規左轉並請其出示證件，顏都能逐一明確回應還說「你要開就開」，難認其當時有何無法清楚員警意思之情形，維持原處分。可上訴。