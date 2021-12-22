國民黨最快在春節年後公布縣市首長提名辦法，新北市長侯友宜22日被問到是否會提前表態宣布連任時表示，謝謝大家關心，他現在把握當下好好做事，明年的選舉還很長，好好做事才是他應盡的責任。會不會覺得這是被逼提前表態？侯說，每個人有每個人的角色，把他的工作做好才是最重要。

被問到韓國瑜在明年1月2日會舉辦見面會，侯友宜說每一個人他自己有他的人生規劃，那韓國瑜做了一個決定都要給他尊重。被問到韓國瑜可能復出，除了挑戰桃園市，甚至有人認為他可以選新北市，侯友宜說，這一部分也應該垂詢他的想法跟意見才是最重要。