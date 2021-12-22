歌手王力宏日前遭前妻李靚蕾毀滅性爆料，偶像形象受損，自18日他自大陸返台，入住大S前夫汪小菲開設的S Hotel進行隔離期間，傳出遭網友投訴，直到深夜11點過後仍聽到他在拉小提琴或彈電子琴的聲音，干擾到房客休息。

對此，S Hotel公關表示，王力宏先生隔離期間並未在房內拉小提琴或彈電子琴，而且住他隔壁客房的房客老早就退房。針對此傳聞，部分媒體未經查證此事即刊登，飯店方面表示抗議並澄清，且希望對方撤掉此則新聞。