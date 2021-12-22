新一波的新冠肺炎疫情再起，奧密克戎（Omicron）病毒入侵NBA，導致不少球隊身受其害，至今已有7場比賽被迫延遲，眼看情勢不妙，NBA聯盟已發動緊急措施，要求有球員遭隔離的球隊進行戰力補強，避免即將到來的耶誕大戰開天窗。

每年的耶誕大戰都是NBA重頭戲，為此聯盟本季精心安排了5場大戰，希望球迷能夠享受這場籃球盛宴，分別是1點老鷹vs.尼克、3點30分公鹿vs.塞爾提克、6點勇士vs.太陽、9點籃網vs.湖人、11點30分爵士vs.獨行俠。

這5場耶誕大戰的10支球隊當中只有爵士與太陽兩隊沒有球員觸及防疫規定而遭到隔離，團隊戰力最完整，籃網則是深受其害，10名球員被隔離，3人受傷，陣容支離破碎，根本無法出賽。截至目前為止，因為觸及防疫規定而遭到隔離的隊職員、教練和球員已高達110人。

為了避免耶誕大戰開天窗，聯盟已要求當日參賽的10支球隊進行戰力補強，籃網已臨時簽下4名球員，但仍只有8名可用之兵，情況堪慮。