民進黨立院總召柯建銘提案修地制法第四條，解除人口限制，讓新竹縣市可以合併升格，最快下會期可以完成修法，2022年11月選出第一任大新竹市長。行政院長蘇貞昌表示，府院黨對此已經有高度共識，希望可以順利進行。

在四大公投案都未能通過後，民進黨士氣大振，總統蔡英文立刻舉行府院黨高層會議，決定下一階段施政方向，竹竹合併升格也是重點之一。因此民進黨立院黨團幹部在議場前徹夜排隊，要搶在周五院會開議前，可以將地制法等法案，送入院會審議。

但是外界也有反彈聲浪，認為竹竹合併升格是因人設事，例如台北市長柯文哲，就批評蔡英文，乾脆指定候選人就好了，民進黨內也有不少立委不支持地制法修法。

蘇貞昌出席圓山站西側公辦都更案開工動土典禮時回應表示，大家看到台灣的半導體在世界上占有非常重要的地位，因疫情，全球供應鏈正在重組，更應該發揮優勢，大大地提高更多的占有率，以新竹為基地的竹科是非常重要，所以有關竹竹的合併，不但能擴大基地，同時也符合絕大多數縣市民眾的期待。