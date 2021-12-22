根據民間團體消息和媒體報導，緬甸北部一座玉石礦場今晨坍方，恐有多達80人下落不明。
民間團體「克欽網絡發展基金會」（Kachin Network Development Foundation）一名幹部告訴路透社，這起坍方事故是於當地時間今晨4時左右發生在克欽邦（Kachin）帕坎（Hpakant）地區，可能有約80人被礦場廢棄物捲入湖裡。
緬甸「密希瑪新聞社」（Mizzima news）也報導，似乎有數十人在事故中失蹤。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1101222
根據民間團體消息和媒體報導，緬甸北部一座玉石礦場今晨坍方，恐有多達80人下落不明。
民間團體「克欽網絡發展基金會」（Kachin Network Development Foundation）一名幹部告訴路透社，這起坍方事故是於當地時間今晨4時左右發生在克欽邦（Kachin）帕坎（Hpakant）地區，可能有約80人被礦場廢棄物捲入湖裡。
緬甸「密希瑪新聞社」（Mizzima news）也報導，似乎有數十人在事故中失蹤。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1101222
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