韋禮安喊話歌迷一起期待他明年的演唱會。（台視提供）

台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於下月8日在台北小巨蛋盛大登場，歌手韋禮安時隔4年再登《紅白》，興奮高喊：「感覺很久沒來了，很期待可以在過年期間透過音樂和大家見面。」他透露現在對舞台更有自信也更自在，新的一年會帶給大家「升級版」的韋禮安，預告將率領樂團帶來精彩的組曲，演唱可以與現場觀眾一起大合唱的歌。

韋禮安時隔4年作品引發歌迷熱烈迴響，不但專輯《Sounds of My Life》入圍今年金曲獎4項大獎，更憑藉〈如果可以〉入圍金馬獎最佳電影主題曲，他表示：「很感動可以藉由戲劇和電影讓大家重新認識我的新作品，能有好成績非常感謝一路支持的歌迷朋友。」

2021年即將進入尾聲，韋禮安說今年最後一件要完成的事情，就是讓大家看到全新的他，不但年底即將發行全英文創作專輯，明年的新作品也正馬不停蹄地籌備中，並特別喊話歌迷一起期待明年的演唱會。

談及農曆春節過年，韋禮安分享每年家裡都會舉辦「年菜大展」，每個人負責一道菜還必須緊扣生肖主題，由於明年正逢虎年，韋禮安幽默說：「我可能做滿滿的胡蘿蔔吧，胡胡（諧音虎虎）生風！」逗趣創意看得出與家人間的好感情。《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（下月31日）在台視播出。