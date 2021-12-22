為推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘已提出地方制度法第4條修正草案，預計周五院會一讀交付委員會審查。民眾黨立委高虹安表示，縣市合併必須討論財政收支法、行政區劃法等問題，牽一髮動全身，行政院若未提出國土計畫，不該讓民進黨團修法，就貿然增加第七都、第八都。民眾黨立委蔡壁如更呼籲柯建銘，「適可而止」。

柯建銘等人提出《地制法》修正草案說明，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要直轄市設置，提案修法將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

高虹安指出，每次看到林智堅聲稱民眾支持竹竹合併，事實並非全部民眾都支持，林智堅憑什麼代表新竹市民發聲，到底是否有做可行性分析，是否有需要透過修《地制法》改變體制。

高虹安認為，新竹縣市若要合併，應該縣市首長坐下來好好討論大生活圈，例如都市縫合、交通建設等，縣市首長應該好好凝聚共識，討論如何讓生活圈更好，再來才是討論國土計畫修法。

民眾黨立委蔡壁如痛批，民進黨為了某人政治生涯延續，竟然要修法，如果新竹縣市合併升格是因為地方特色，試問金門縣、連江縣都很有特色，如果申請升格直轄市要如何處理，民進黨現在不想演，想怎麼樣就怎麼樣，真的是夠了。

「縣市合併要溝通」，蔡壁如說，過去那麼多年都不討論縣市何必議題，有必要急於現在做這件事情嗎？最該處理的財政收支劃分法23年未修，這種事情都不處理，現在為了一個人急著修法，呼籲柯建銘不要晚節不保，適可而止。