中央流行疫情指揮中心24日起將全面開放第3劑混打，令不少民眾開始思考要選擇何種廠牌。中研院生醫所兼任研究員何美鄉今於臉書分享完整接種AZ、BNT者，施打不同廠牌第3劑的抗體比較，該研究數據發現，2劑AZ＋莫德納的抗體比2劑BNT＋莫德納高，若第3劑選擇AZ，則抗體增加較少。面對完整接種AZ者，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今表示，這些民眾並沒有白打，只是本來有7、80分，需要靠第3劑「補考」，變成90分，可選擇BNT、莫德納或高端作為第3劑。

何美鄉今於臉書發文分享刊登於《刺胳針》的研究數據。接種2劑AZ者，若第3劑選擇接種莫德納，抗體將是2劑AZ的35.7倍，BNT則是2劑AZ的28.2倍，接種相同廠牌AZ則是2.37倍；至於接種2劑BNT者，若第3劑接種莫德納，抗體將是2劑BNT的11.4倍，BNT則是10.1倍，AZ則是4.92倍。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今於臉書發文分享刊登於《刺胳針》的研究數據。（圖取自何美鄉臉書）

李秉穎今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪時指出，所有疫苗對Omicron都有抗體下降的趨勢，曾有報導說疫苗對Omicorn無效，這並不對，即便中和抗體下降還是會有部分的保護效果，因為我們免疫系統不只有抗體，還有T細胞免疫，碰到變異株時，T細胞還會可以辨識病毒，因為辨識的抗原和抗體不一樣，仍可發揮能力幫助B細胞製造抗體。

指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪。（圖取自《新聞放鞭炮》）

以過去Delta經驗為例，李秉穎表示，所有疫苗的保護力都會下降，1-3成，不會到0，但是抗體下降的幅度看起來很可怕，可能下降5、6倍，但是有T細胞的輔助、交叉反應的存在，保護效果下降一點，但是不會很大，而且突破性感染多數都是輕症，要用平常心看待第3劑。

經了解國內5個研究單位的臨床試驗，李秉穎認為，比較需要注意的是AZ，如果打過其他疫苗，再打AZ（第3劑），免疫生成性會不好，建議若已完整接種AZ，再打AZ效果會不如理想，可選擇mRNA疫苗或蛋白質疫苗，例如BNT、莫德納或高端，看個人選擇。

李秉穎表示，接種2劑AZ疫苗的民眾不必恐慌，這2劑不會白打，只是碰到變異株後效果變低，本來有7、80分，需要靠第3劑「補考」，變成90分。民眾接種第3劑若希望得到較高的抗體，建議可接種mRNA疫苗（如莫德納、BNT），若不要不舒服，則可選擇蛋白疫苗（高端）。