配息收題材當紅，成為台股新高行情的亮點之一，投信法人表示，大盤近期進入高檔盤整，類股輪動快速，在權值股熄火的狀況下，建議可透過主動選股、更靈活操作的台股配息型基金，掌握企業獲利及資本利得機會，做為進可攻、退可守的投資工具。

根據理柏統計，台股加權股價指數近三個月漲幅約3%，高股息指數約6%，不過，以配息為訴求的主動式操作台股基金普遍優於大盤，其中以復華台灣好收益基金漲幅逾1成最亮眼，國泰台灣高股息、富邦台灣永續發展高股息基金亦有8%~9%，若拉長投資時間至近半年、近一年，其報酬率明顯優於指標指數表現。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，變種疫情擴散，加上貨幣政策緊縮牽動全球資金流向，由於外資轉賣使台股震盪幅度加大，近而壓抑權值股及大盤指數向上空間。雖然台股產業前景及企業獲利等基本面無虞，惟類股走勢分化，增加選股難度，但藉由選股策略佈局具備營運動能之中小型或業績題材個股，仍有機會賺取超額投資報酬機會。

沈萬鈞建議，布局上建議採均衡配置，除長線看好的5G、高速運算、半導體、電動車等趨勢成長股之外，也可關注具殖利率的價值股配置，至於傳產股則建議布局低基期有獲利穩定做為下檔保護。