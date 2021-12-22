元宇宙、大數據等需求帶動數據傳輸量節節攀升，加上後續的元宇宙，更是用量驚人，電信業扮演其中重要位置，遠傳(4904)總經理井琪今出席公開活動喊話，電信業砸重金標頻譜、建設，但市場上一直有1399吃到飽太貴的聲音，電信業沒有功勞也有苦勞，她直接說到，「退休之前吃到飽一定要下架」！

隨著大數據、5G應用持續攀升，井琪表示，當前資料量、傳輸輛一直往上，但市場來是有聲音直指1399吃到飽太貴，她也許下心願，「退休之前吃到飽一定要下架」，加上未來元宇宙，勢必只會用到更多傳輸量。

井琪表示，中華電(2412)、遠傳號稱電信雙雄，在5G的覆蓋率高達90%，只是，談到5G概念股，上漲的永遠都不是電信公司，加上政府一直釋出頻譜，電信公司可以說沒有功勞也有苦勞， 其中也有立委呼籲電信資費要降價，只是「當初標很高、沒有人來救我們」。

井琪今出席2021台灣5G光通訊菁英聯誼會，她幽默談到，5G下面一定要很重要的光電技術，只是電信業位居中間傳輸位置，上下游都有賺到錢，只有電信業都沒錢賺，另外，在5G專網上，遠傳也和聯發科合作，共同打造企業專網。

台灣消費者每月使用行動上網傳輸量，全球排名第一，根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，台灣目前4G用戶已突破2000萬，且在電信業者普遍仍提供「吃到飽」的行動上網方案下，每人每月平均上網傳輸量，高達14.2GB，比起南韓的6.2GB高出一倍之多。