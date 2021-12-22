新北市長侯友宜22日表揚破案高手，圖為永和警分局破案高手。（新北市警局提供）

新北市長侯友宜22日表揚破案高手，圖為新店警分局破案高手。（新北市警局提供）

新北市長侯友宜22日表揚破案高手，圖為蘆洲與三峽警分局破案高手。（新北市警局提供）

新北市警局近日屢屢速破大案，包括「地表最龐大的海洛因毒品案」，另中和、新店、永和、蘆洲及三峽等分局，也接連破獲強盜案及殺人案，新北市長侯友宜今在市政會議表揚「破案高手」們感謝他們付出；市警局鑑識中心也以「DNA鑑定協尋失蹤人口-點亮回家的路」，獲頒第四屆政府服務獎，由警察局長黃宗仁獻獎。

警察局長黃宗仁說，新北市幅員遼闊，人口眾多，治安狀況更是瞬息萬變，新北市警察面對轄區發生的各類刑案，除了運用科技偵查迅速偵辦外，對於犯嫌逃亡流竄，更是揚棄地域觀念，運用團隊力量，整合辦案資源，最短的時間迅速破案，這也讓想要在新北市犯案的歹徒無所遁形。

這次頒發的四大重案包含11月11日中和區發生千萬強盜案、11月22日新店區槍擊殺人案、12月8日永和區無頭男性分屍案與12月14日五股超商ATM搶案，警方都在短時間內迅速偵破，讓市民相當有感。

新北市警局表示，這次獲頒「破案高手」獎牌的有中和偵查隊長陳冠宇、偵查佐陳佳賢、中原所長張竣傑；永和偵查隊長李志祥、新生所警員黃世傑、中和所警員徐裕㥊；新店偵查隊長蔡調坤、小隊長李少祺、明志所巡佐石春吉；蘆洲偵查隊長郭懷澤、成州所長洪澤宇、三峽吉埔所長張凱昱等人。

侯友宜說，新北警局鑑識中心在主任黃國政帶領下，黃局長全力支持，能夠透過DNA科技尋人，讓亡者生者找到回家的路，並獲得行政院頒發的政府服務獎，難能可貴，他接著說，新北市的警察能創造出「每案必破」，真的相當不容易，警察同仁的表現讓他非常敬佩，也是打擊犯罪強而有力的展現。

侯友宜同時強調，「破案就是最好的預防」，案件發生後，他都會緊盯著新聞跑馬，關心案件偵辦進度，但新北市警局在黃局長帶領下，不但破案速度快，更能擬聚團隊合作精神，讓民眾看到新北市警察打擊犯罪的能力。