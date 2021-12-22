高雄市前市長韓國瑜明年1月初將舉辦「韓先生來敲門」新書發表會，引起各界關心復出的下一步動向，韓國瑜的好友、國民黨立委傅崑萁今天在廣播專訪表示，「我明確講，2022選舉絕對不會有韓國瑜；至於2024，他唯一希望的，就是守住中華民國。」

傅崑萁說，韓國瑜如果再出來還是會有一股旋風，他的力量跟國民黨加在一起，民進黨應該就會感受到高度威脅性。如果韓國瑜願意回來關心政治，他會非常高興，今天國民黨欠缺的就是有論述，但沒有街頭實力，樂見韓國瑜回來集合眾人力量。

不過，傅崑萁又直言，韓國瑜參加2024國民黨總統初選的機會不是很大。韓國瑜過去當了幾屆立委後退出政壇，「他是可以野放十幾年的人，他的個性也不是說一定要怎麼樣。」

被問到2024國民黨該派誰出戰？傅崑萁說，台灣整體藍綠板塊在綠營沒分裂前，都是六比四的板塊，現在討論2024都是假議題，因為誰來選都一樣輸。如果明年沒有大勝，那就沒有2024。