年節將近，春節檢疫「7＋7」專案上路，近日陸續有民眾完成防疫旅館的7天檢疫期，但卻有民眾向媒體投訴，完成7天防疫旅館檢疫前，因同班機有確診者遭衛生局要求續留旅館7天，但旅館費用卻要自行吸收，對此，高市府衛生局澄清，居家隔離入住防疫旅館的補助方案均與以往相同，居家隔離者不須多繳費用。

該民眾投訴，於14日返台後，根據「7＋7」檢疫方案，原本在防疫旅館待7天後就可以回家，但16日臨時被衛生局告知同班機有確診者，他被匡列為接觸者，因此，要求他得續留原防疫旅館7天，還要自行吸收約1萬多元的防疫旅館住宿費。

對此，高市府衛生局澄清，居家隔離補助方案與先前相同，並未調整，高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳納住宿費用，即可安心入住，費用將由市府整合中央及地方補助資源，支付防疫旅館「標準房型」每人每日1500元住宿費用，民眾若有標準房型服務外的額外消費，如外送餐點、房型升等，則由民眾自行付費。