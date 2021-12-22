陳零九（左起）、洪都拉斯、賴晏駒（小賴）一起吃遍台北的各式美食。（TVBS提供）

洪都拉斯（中）近日上《食尚玩家魚肉鄉民》帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）吃遍台北的各式美食。（TVBS提供）

洪都拉斯（中）視介紹美食為使命，近日上《食尚玩家魚肉鄉民》帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）吃遍台北的各式美食。（TVBS提供）

藝人洪都拉斯曾做過各行各業，當過計程車司機、配送員，還扛過瓦斯，對台北各區域瞭若指掌的他，近日上TVBS 42頻道《食尚玩家魚肉鄉民》帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）吃遍台北各式美食。第1站就來到計程車司機集散地－大龍峒市場，小賴驚嘆說：「我住台北住到現在從沒來過這裡！」

洪都拉斯抵達前，遠處來了1輛計程車，陳零九與小賴興奮以為這次的行程都由洪都拉斯開計程車移動，不料洪都拉斯其實只是搭計程車前來錄影，一下車還跟主持人陳零九借2百元付計程車錢，笑翻全場。

錄影首站前往擁有40年歷史的傳統早餐店，洪都拉斯表示，這家店的古早味讓他念念不忘，並介紹招牌炸蛋餅，一吃就會心情很好。他笑著要求主持人說：「你們多講一點口感，我就可以專心把炸蛋餅吃光。」洪都拉斯也透露先前開計程車時，還為了想吃他們家的炸蛋餅把計程車臨停在外，「我都吃一吃就衝出去，怕車子被拖走」。

洪都拉斯看著陳零九跟小賴吃得津津有味，驚訝地說：「你們也是很能吃欸！」並有感而發表示，介紹給年輕人一些古早味美食，是很重要的一個責任、一個傳承，也坦言年輕時都忙工作，現在年紀到一個程度比較懂得過生活，可以算是老饕了，笑說：「畢竟現在剩下最多的也只有時間了。」陳零九則滿足回應：「洪哥懂吃欸，介紹的食物都好好吃，一吃就食慾大開。」

最後一行人來到洪都拉斯最愛的中式餐廳，介紹完餐點小賴便貼心幫洪都拉斯夾菜，洪都拉斯則欣慰地說：有時候看到晚輩那麼有禮貌，我就覺得演藝圈又有希望了。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。