北市公園路燈工程管理處長黃淑如的2位弟弟，及姪子和女朋友都在市府工作，引發質疑。台北市政府及廉委會公布調查結果，確認其任用符合法令規定，無涉不法。

公園處表示，渠等之任用或僱用程序均未違反公務人員任用法、公職人員利益衝突迴避法、工友管理要點、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法等有關迴避之規定，調查結果還予黃淑如及其親屬清白。

公園處指出，本案經北市府及廉政透明委員會第31次會議調查，公園處黃淑如處長親屬任職案，均符任用法令規定，並無涉及不法。

公園處表示，黃淑如服務公園處迄今30餘年，自基層累積專業經驗，積極督辦相關綠美化工程，優化公園更新整建，卓越有成；執行本府營造永續環境政策，打造田園城市政策，廣受各界好評，於2016榮獲行政院模範公務人員殊榮。

公園處對於本案引起外界矚目及長官困擾，深感歉意，未來將更戮力從公，強化台北市綠化及生態環境，並賡續落實田園城市計畫，帶動社區與民間參與，讓台北市成為宜居、美好與永續發展的城市。