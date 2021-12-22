王力宏日前宣布8年婚姻終結，不料遭老婆李靚蕾長文踢爆婚後仍慣性偷腥、約砲及召妓，其中不乏圈內女星，痛訴王力宏放她帶三個孩子「偽單親」還飽受王家霸凌，力道之猛烈，被封為「蕾神之錘」，王力宏則一夕之間從優質偶像崩壞成超級渣男，間接牽連全體男性同胞，讓侯昌明看不下去，出面逆風平反。

看了多日「蕾宏大戰」，不少人都對兒時崇拜至今的才子王力宏，起了不信任感，侯昌明昨天也在臉書發文談到這件事，表示聽到有人說「男人都一樣，很渣」，他默默轉過身離開，但心裡卻覺得忿忿不平，身為一個人夫有話要說，「會有婚姻的產生，是兩人經過交往彼此認知相知相惜而走入婚姻，女人隨著年齡增長，歲月和青春卻日漸離去，在婚姻的相處中，絕大多數的女人都把最重要的全心奉獻給家庭和老公，她們並沒有後悔，要的只是愛」。

侯昌明覺得，男人大多是隨著歲月增長，社會地位變高、收入增加，「不是更應該要緊緊牽著另一半的手共度美好的生活嗎？」，怎能有錢了之後就忘了家裡守候你的那個人呢？「不是說男人是理性的，女人是感性的，當在家裡之外的地方面對誘惑，怎麼男人的理性通通變成了藉口？平時對工作、做人做事的負責任，現在怎麼都不見了？」。

他希望男人們能夠角色互換一下，如果自己的另一半棄自己於不顧，在外左擁右抱，自己只能在家流淚等她回家，這樣能接受嗎？但侯昌明相信，天下有很多好男人，是比較不善言辭而被負面消息淹沒，「也許別人不知道你的好，但是我們仍舊要持續做好男人該做的，互相扶持，因為你的另一半一定懂」。