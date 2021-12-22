新竹市政府22日表揚「幸福城市」的模範公務員，其中工務處科長莊坤霖更獲行政院肯定，另3位為衛生局科長王芳時、前市警局警務員吳勝繙以及城市行銷處約聘人員萬怡君，市長林智堅表示，4位模範公務員都是新竹建設、防疫最大功臣，得獎實至名歸。

市府人事處表示，模範公務員選拔嚴謹，需經機關學校單位主管與首長推薦、再由祕書長組成評選小組，嚴格審查工作事蹟後選拔出優秀人員，今年4位獲獎人是從市府2900多名人員中脫穎而出，得獎者除了獲頒獎座，也可領到獎金及享有公假5天的實質獎勵。

林智堅今天上午在表揚「110年度模範公務人員」時表示，新竹市防疫向來料敵從嚴，以精準疫調、確實隔離、阻斷傳播練、施打疫苗等策略，讓竹市成為北台灣累計確診個案最低城市。

此次獲表揚的疾管科長王芳時是竹市疫調中心第一線作戰人員，疫情爆發時，疫調小組團隊成員每晚挑燈夜戰，工作最是辛苦，林智堅也特別代表市府、市民致謝。

另，工務處的莊坤霖則是協助竹市各大公共工程推行，包含新闢道路工程新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）、新建工程新竹市大坪頂納骨塔等。

與其相關的各大重要公共工程並獲國內、外包括「國家卓越建設獎」、「台灣景觀大賞」、「GOOD DESIGN」、「國際景觀大賞」等肯定，共計9次獲獎紀錄。

其中令莊坤霖印象最深的是隆恩圳藍帶親水空間景觀工程，該工程也更獲「2020 Good Design Awards-special award」及「IFLA ASIA-PAC LA Awards 2019-佳作」等兩座國際獎項。

城市行銷處約聘人員萬怡君負責新竹公園與動物園再生計畫，她的同事笑說「她不是在新竹公園，就是在往新竹公園的路上。」萬怡君也驕傲地向親朋好友分享竹市的改變，更將新竹公園經驗持續延伸，她目前執行進擊公園2.0計畫，逐步改造10座公園。

市警局前警務員吳勝繙則發揮自身資訊專長，推動科技執法，包含大數據分析平台、AI車牌辨識等智慧化系統等規畫建置，成為全國首發AI車牌辨識採購公開測試案例。

吳勝繙也辦理新竹市政府、交通大學、國家高速網路中心3方數據合作應用備忘錄，積極推動地域科技合作，也多次主動提供各局處有關資訊科技上技術協助，在新竹市的突出表現和資訊專長，讓他榮升至內政部警政署服務。