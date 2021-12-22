四項公投以四個不同意收場，國民黨立委傅崐萁日前在臉書發文表示：「告別藍皮綠骨方能重振士氣！」各界猜測這段話是針對新北市長侯友宜，不過，傅崐萁今天在廣播專訪進一步指出，藍皮綠骨不只一位。

傅崐萁說，四大公投與全民有關，台灣沒有一個人是局外人，更何況是政治工作者，「即便是你有一項、兩項、三項、四項同意或不同意都可以去講。」他意有所指表示，任何人自己造神都不可能成就大事，一定要大家合力。「民進黨團結程度是我們無法想像的，雖然我對這群人看不起，但他們也讓我們看到了團結。」

主持人問到藍皮綠骨指的是哪一位？傅崐萁說，他是對事不對人，他講的是廣義不針對任何一個人，藍皮綠骨不只一位。

傅崐萁指出，四項公投皆墨這真的要做檢討，政黨要有反省的能力，不然無法在困境中脫困。他強調，檢討過了大家心裡有數，該團結就團結，但也不是和稀泥，而裂痕是要修補的不是拆開，不要讓執政黨有插針的機會。