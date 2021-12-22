中共官媒新華社今引述「權威專家」談「新時代黨解決台灣問題總體方略」。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津說，在統一的價值追求方面，中共總書記習近平主張未來的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。這一表述是過去的統一論述從來沒有表達過的涵義，是國家統一理論的一個重大發展，進一步深化了兩岸統一的內涵。

《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》指出，把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。

王英津說，在統一路徑方面，融合發展是新時代推進兩岸關係由和平發展邁向和平統一的新路徑，是對國家和平統一道路的新探索，有利於為實現和平統一創造條件和奠定基礎。

他指出，實現國家統一的路徑和方式是推動兩岸由和平發展走向和平統一。推動和平發展走向和平統一的手段有二：一是交流發展，二是融合發展。

王英津認為，新時代中共解決台灣問題總體方略的基本框架是一個完整的思想體系。這個思想體系是以人民為中心、以和平商談但不放棄使用武力為手段、以結束政治對立實現統一為目的、以法治為保障、以「一國兩制」為統一架構、以民族復興為終極目標，來謀劃國家統一進程和完善相關制度機制。