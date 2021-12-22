櫃檯買賣中心永續發展債券發行量突破新台幣1000億元，達1053.3億元，創下歷史新高。

截至110年12月21日止，櫃買中心永續發展債券累計發行檔數達34檔，發行量已突破新台幣1000億元，達新台幣1053.3億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，分別較去年(22檔、新台幣624億元)成長55%及69%，另今年新增15家新發行人參與永續發展債券市場，市場發行熱絡，目前流通在外共計84檔，發行餘額為新台幣2607.97億元。

在綠色債券方面，截至110年12月21日止，國內綠色債券流通在外共計65檔，發行餘額達新台幣1894.62億元；110年度截至12月21日計發行18檔，發行總金額新台幣397.95億元(包括法國巴黎銀行台北分行新台幣10億元、聯華電子新台幣21億元、元大銀行新台幣5億元、東方匯理銀行台北分行新台幣17億元、崑鼎新台幣10億元、新光銀行台幣10億元、中租迪和(3檔)新台幣42億元、華南銀行新台幣10億元、德意志銀行(2檔)4億美元、台灣銀行新台幣10億元、國巨(2327)新台幣10億元、世界先進新台幣7億元、法國外貿銀行1.8億美元及台電公司新台幣(2檔)84億元，另王道銀行則於11月29日取得綠色債券資格認可，12月22日發行新台幣5億元並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」之投資計畫放款。