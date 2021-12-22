2021年底受到Omicron新冠變種病毒，美國通膨居高不下帶來提早升息的可能性，加上各國財政刺激政策力道逐漸減弱，永豐投信提醒，2022年全球經濟將呈現「通膨升溫、經濟降溫」跡象，但通膨可控、經濟擴張下，永豐投信建議，投資聚焦抗通膨題材，其中「I．D．E．A」是因應通膨時代來臨值得留意的主題，包括：Innovation(創新科技)、Discretionary(非必須消費)、ESG、Electric Vehicle(電動車)，America(美國資產)等，永豐投信提醒，2022年第一季以電動車趨勢產業鏈、精品消費、ESG、美股等是最值得留意的投資標的。

永豐投信指出，去年3月疫情爆發以來，全球消費者已累積5.4兆美元的超額儲蓄，有望成為後疫情時代支出強力復甦的基礎，此外，企業現金水位處於高檔，疫情過後，企業也可望大舉增加資本支出，擴張力道更勝2008年金融海嘯過後。

民間與企業增加支出力道，可望彌補各國政府財政措施隨疫情降溫而放緩的力道，包括IMF、OECD、聯合國及世界銀行等，預估2022年主要國家經濟成長仍在歷史平均水準之上，永豐投信說明，惟需留意全球物價將面臨一段時間的上揚壓力，主要由於遞延需求、供應鏈重組、基礎建設推動等，帶來可性通膨壓力，一旦供給端恢復正常，海陸運壅塞現象化解，研判明年中通膨逐步降溫。

目前市場多數預期，明年第二季至第三季為美國聯準會最可能升息時點，根據Bloomberg資料統計，2001年以來聯準會歷次升息月份為基準點，升息後一季、半年及一年，標普500指數都見上揚表現，平均漲幅分別為2.25%、4.17%及7.45%，正報酬機率都在75%至86%間，隨拉長持有期間平均漲幅及正報酬機率越高。