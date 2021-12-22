經濟部於本（22）日舉辦「110年苗栗產業大聯盟成果展」，展出超過30項經濟部協同苗栗業者共同開發之成果，經濟部苗創中心8年來深耕地方，陸續成立粉末冶金、紡織化纖、高值陶瓷及智慧服務四個產業聯盟，並透過科專資源導入智慧製造、機能纖維、AI、節能減水等多項技術協助苗栗產業升級發展，促使苗栗業者如旭宏金屬、華成鋼模打入特斯拉（Tesla）及豐田（TOYOTA）等國際汽車廠供應鏈、紡安接獲日本品牌訂單，全力搶攻國際市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，8年前經濟部在立法院陳超明等委員支持下成立「苗栗產業創新推動中心」，便積極以苗創中心為基地及平台，將科專成熟技術導入苗栗在地業者，至今已導入超過1000案以上，也陸續帶動粉末冶金、紡織化纖及陶瓷等3個產業升級轉型，更促進業者擴大投資16億元，並為當地創造逾20億元衍生產值。

台灣粉末冶金產業總值超過300億元，苗栗產業占比為65％，相關業者高達50家，其中旭宏金屬在導入科專智慧製造系統等技術後，不僅解決缺工問題，並大幅提升產品精度及良率，更以齒輪零組件切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈；華成鋼模在導入模具鍍膜技術與設備後，開發出高性能耐磨耗之汽車衝壓模具，大幅提升使用壽命2~3倍，節省表面處理成本60％，已成功獲得豐田（TOYOTA）等國際車廠訂單，國外訂單比重也超越國內。在紡織化纖產業方面，紡安公司導入新機能性纖維技術製程後，以具有生產淺色吸熱效果之改質布料技術，串聯國內成衣廠開發光熱保暖衝鋒衣，比市售相同產品更輕量（減輕25％）、升溫效果更佳（提升5～10度），成功打入日本Nitori品牌市場，將帶動超過1億元以上產值。另外在陶瓷產業方面，協助沃齊通公司應用陶瓷粉體壓製技術，製作出高質感及時尚的陶瓷錶框，大幅提升陶瓷產業附加價值。

立法院陳超明委員致詞時表示，苗創中心成立八年，在技術處與工研院推動下，成果斐然。例如粉末冶金產業，與德國廠商合作，將成為發展氫能產業的重要角色；紡織化纖產業，提升自動化以改善缺工，推動智慧生產模式，帶動區域創新；陶瓷產業結合手錶，為創新產品找到新藍海市場的契機。未來將持續串聯苗栗延伸到新竹與台中，推動海岸發展新興產業園區。經濟部苗栗產業創新推動中心主任暨工研院產服中心副執行長謝國倫表示，苗創中心將科專技術研發能量帶到苗栗，逐步提升苗栗企業自主研發能量，獲得苗栗立委們及苗栗縣政府支持。未來將持續鏈結產官學研的力量，讓苗栗業者技術創新升級，進軍國際市場。苗栗產業創新推動中心持續深耕在地，將實體推動據點結合產業大聯盟推動平台，持續活化苗栗產業群聚，達到在地產業高值化、升級轉型之目標。歡迎苗栗企業先進洽詢合作，洽詢窗口：苗栗產業創新推動中心037-670050。