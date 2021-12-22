因應農業缺工、稻作收穫後烘乾不及、倉儲設備現代化及加工作業自動化需求，農糧署持續輔導各地農會設置乾燥、冷藏及其他自動化設施，自濕穀乾燥、入倉、儲存及出倉皆以機械化處理，以提升公糧各項作業效能，提高營運管理效率，確保公糧品質。

農糧署指出，截至2020年為止，共補助71家農會設置乾燥設備9800公噸、46家農會設置低溫筒倉90600公噸，另補助堆高機、斗昇機、鏈運機、輸送機、電子式磅秤、稻穀自動取樣器等計894台（組），倘以其年限10年計算，已節省人力2.9萬人次以上，有效減少農會人力需求及成本支出，加速倉儲作業效能。

農糧署指出，稻米自收割、烘乾、搬運、堆儲、加工等過程，本就為十分耗費體力之工作，70年代起我國經濟結構大幅轉變，造成農村勞動力不足，進而影響農會及公糧倉庫作業效率；加上自2021年2期作起啟動濕穀收購，許多農會面臨收購及烘乾不及問題。

農糧署表示，為解決農村勞動力不足問題，該署已持續輔導農會改善各項倉儲加工自動化設備，近年更鼓勵農會增設或改善穀物乾燥機及周邊設備，擴大營運規模，自烘乾階段起即提升處理量能，後續同步提高加工速率及作業效能，以省工、提升品質為目標，確保公糧稻穀自收穫到成品自動化作業不落地。

農糧署進一步說明，近年不斷滾動檢討調整設備項目補助以協助農會解決問題，除先後補助礱穀設備、乾燥設備及低溫冷藏筒，提升稻米採後處理量能，近期更為配合政府推動節能減碳政策，新增稻殼燃燒爐、電動堆高機等補助項目，農會以加工後之稻殼副產品，作為烘乾稻穀之天然燃料，可減少柴油用量，既省成本又環保。

農糧署表示，為維持稻穀新鮮度、配合現代化倉儲趨勢，改善公糧倉儲環境、推動加工作業自動化已為首要目標，除可確保公糧品質，提高農會營運效率，讓農會更能配合糧食政策之推動，相輔相成、助益甚大，該署將持續推動相關計畫，確保國內稻米產業永續發展。