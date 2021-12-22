漢翔(2634)繼量產第一架新式高教機今年11月29日成功飛交空軍台東志航基地後，第二架高教機今天由董事長胡開宏親自率領飛交。漢翔指出，胡開宏今天再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9點20分在台中清泉崗基地起飛，親率編號1102的第二架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第一架量產機1101機進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過台東志航基地，正式交付空軍。

胡開宏指出，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑。

漢翔已組織一群具有軍機維修背景的專業人員，經過一系列的專門訓練與工作指導，培育維保團隊，設有聯合管制中心與飛修廠，聯合管制中心負責計畫管理及人員訓練等行政業務；飛修廠包含修護管理課、品質管理課、維修工場等維保相關工場，負責新式高教機、發動機、航電及燃油等系統的維修保養作業，在最短的時間內能提供最迅速的服務，以確保新式高教機性能正常運作及飛行作業按進度操作。

漢翔表示，未來將依時程生產66架高教機，預計於115年完成全數交機。此外，今年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等六位飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心兩位教官，這些教官皆具備操控高教機的資格與能力，高教機一案無論是飛機、飛行員或是其他相關後勤支援作業皆已備妥，待後續正式成軍、服役。

新式高教機為漢翔依照中華民國空軍飛行員訓練需求，投入成熟的設計、製造與飛行測試能量，其研發宗旨為簡化空軍飛行員的訓練模式，將三階段三機種精進為三階段兩機種，扮演高級飛行訓練機種及部隊飛行訓練雙重角色，整體縮短訓練流程，減少換裝訓練時間，以利交付空軍培育飛行人員。

漢翔66架的高教機案共686億元，扣除中科院，漢翔部分的金額約641億元，認列方式是以完工比例認列營收，明、後年認列架數應可符合預期。