數位時代來臨，數位轉型與各種智慧化應用，讓資料中心與5G資料傳輸需求增加，光通訊為新世代IDC的必要技術。中磊(5388)董事長王伯元今出席台北國際光電周的「台灣5G光通訊菁英聯誼會」，暢談台灣的五缺議題。

王伯元指出，台灣高科技產業面臨水、電、人才、土地及勞工「五缺」的問題，政府2025年喊出要打造非核家園，目前大廠接連設廠，台積電在高雄要廠，初估就要用到7000億度電，恐到2025年大廠所需要的用電就超國台南全部人口需要的用電。

王伯元指出，4G到5G速度加快就需要更多能量，基地台要2~3倍的用電。除缺電外，就是缺人，不僅半導體，整個高科技都缺人，美國大公司都到台灣挖人，大陸也來台挖人，人才評估台灣是全球最缺人地方，還面臨人口老化、教育經費不足。

王伯元不僅是中磊董事長，也是台灣玉山科技協會多年理事，在台灣產業界具有相當威望。

在5G O-RAN與OCP展的帶動，台灣光通訊產的優勢已逐漸展現，向來低調的國內業者在轉換態度積極投入全球市場後，產品品質廣受肯定，本次「台灣5G光通訊菁英聯誼會」主辦公司佳必琪的多種產品就因此得大廠青睞，然而，未來的市場環境已與過去不同，對此，光電協進會(PIDA)組成台灣5G光通訊菁英會，盼藉此可以集結業界菁英，掌握新世商機。