台中市南區公所舊廳舍（長春閱覽室）修繕補強工程22日動工，市長盧秀燕親自主持祈福典禮，地方民代、里長也共同出席。（馮惠宜攝）

台中市南區公所舊廳舍（長春閱覽室）在94年區公所搬遷後，評定耐震能力不足建議補強，期間曾為長春里辦公室使用、並有社會局進駐成為輔導遊民處所，近年市府積極籌措經費，市長盧秀燕更動用第二預備金，終於在市長就職三周年後動工修繕，22日盧秀燕親自主持祈福典禮，也宣告1樓規劃為公共托嬰中心使用，2、3樓則作為里民活動中心，工程預計明年9月底完工。

盧秀燕說，考量城隍里及長春里長期無里辦公室，另市府也積極推動公托公幼親子館倍增計畫，為加速興建托幼設施，因此決議將舊廳舍活化再利用，未來耐震補強翻新後，1樓將設置台中市公設民營南區長春托嬰中心，2、3樓分別作為城隍里及長春里活動中心，該工程動用第二預備金，總投入金額為2900萬元。

民政局長吳世瑋坦言，由於地方長期缺乏大型活動空間，里民殷切期盼閒置空間再利用，市府團隊努力完成地方居民心願，過程中遇到新冠肺炎疫情影響，大宗物料急速上漲，招標過程困難重重，歷經8次流標，第9次才順利招標。

南區區長陳佩玉指出，由於修繕計畫複雜，除耐震補強外，更涉及變更使用執照、無障礙檢討、增設電梯、消防檢討及增設逃生通道、公托使用等改善計畫，第一階段計畫工程22日順利開工，明年將再完成第二階段室內外環境，如戶外廣場、無障礙停車格、汙水排放等改善工程，讓活動中心功能及空間更完善。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡指出，長春閱覽室地理區位十分優越，左側短短不到100公尺，就能步行到綠空鐵道，同樣距離右側，就是文資園區，除了在日間規劃做為公托外，盼夜間也能訂立一定租借開放辦法讓地盡其用。