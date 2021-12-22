基隆一名年約60多歲應姓男子今天上午為阻止妻子拿刀輕生，右大腿動脈不慎被刀劃傷，血流如注，消防員詹能傑、許家豪到場後，立即使用紗布加壓止血，按壓長達3分鐘，才順利止血，妻子在旁目睹相當自責，也頻頻向消防員道謝。

據了解，應男妻子今天上午因疾病因素，欲拿刀輕生，應男看見立即向前阻止，過程中右大腿動脈不慎遭劃傷，妻子嚇的趕緊打電話至消防局報案，情緒相當激動，認為自己失控殺人。

基隆市消防局接獲通報後，立即派員前往現場，信義消防分隊消防員詹能傑、許家豪到場後，一人安撫妻子情緒，一人使用紗布為男子加壓止血長達3分鐘，才順利將血止住，並將人送往基隆醫院治療。

應男妻子搭上救護車隨同丈夫到醫院後，頻頻向消防員道謝，所幸應男意識清楚、無生命危險，由院方接手進行清創。

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