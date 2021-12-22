針對在野黨批評民進黨將總預算案抽出逕付二讀是大開民主倒車，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰今日召開記者會回應，始作俑者就是國民黨為了公投停審預算所致，民進黨才得這麼做，國民黨別在那邊內行人講外行話。

國民黨近日宣布拒審明年度中央政府總預算，民進黨昨日於立院院會提案變更議程，將預算案從各委員會抽出，直接逕付二讀，院會後採表決照案通過。

劉世芳表示，國民黨在11月底宣布全面停審總預算，才導致今天發生這樣的狀況，結果現在竟然還反過頭來罵民進黨獨裁，黨團為此有必要回應向社會大眾說明。

蔡適應指出，朝野在今年9月剛開議時所講好的審查時間表，其中總預算公務預算部分，各委員會在11月17日前要送到財委會彙整，國民黨自己也清楚，但現在立院8大常設委員會中，卻沒有任何一個委員會審查完竣，提請院會討論。

蔡適應說，造成這種狀況的始作俑者就是國民黨，因他們宣布停審總預算時，就會導致表定程序無法完成，也知道未來就得逕付二讀，結果現在竟然罵民進黨獨裁，真是莫名其妙。

黃世杰表示，去年在黨團協商時，就有討論若個別委員會召委拖延總預算審查，是否可改由另一位召委排審，當時的國民黨立院黨團總召林為洲還表態反對，說若沒審完就各自對社會負責，若有拖延就逕付二讀。

黃世杰指出，今年審預算時，明知會有這樣的情形，國民黨還放任各委員會的藍營召委不審預算，安排專案報告、公聽會，對公投做政治操作，綁架總預算案。

黃世杰說，按照《預算法》第54條規定，若總預算審不完，新興預算就得等審完後才能動支，比方說明年軍公教調薪，就會因此受影響，民進黨將總預算逕付二讀，事實上是不得不然的作法。