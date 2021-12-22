台灣癌症基金會推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌症治療交通補助專案，針對居住於大南部、宜花東等偏鄉地區60歲以上的癌友，只要住家距離醫療院所10公里以上，且每月至少回診治療一次，每名癌友可申請8000元的交通補助。（台灣癌症基金會提供）

口腔癌第4期的林伯伯，清晨5點趕著出門，為的是要搭上第1班公車，從台東到花蓮慈濟醫院做化療，每周固定1次、每次療程至少3個月。為了治療癌症，林伯伯必須跨縣市就醫，從家裡到醫院距離100多公里，來回車程至少需6小時，還不包含在醫院就診等待的時間。每次化放療結束，忍受著愈來愈強的藥物副作用，再繼續同樣的長途搭車與轉乘的過程，林伯伯腦中常常浮起乾脆不要治療的念頭，因為不知道自己還能撐多久。

根據2018年最癌症登記資料，台灣癌症發生年齡中位數，男性為65歲、女性62歲，且癌症的發生率從60歲之後即大幅提升，60歲以上佔總發生人數高達6成。而南部及東部地區高齡人口相對較高，南部地區60歲以上癌症發生率更居全國之冠。

癌症是必須高頻率穩定治療的疾病，對於正在接受化學治療或放射線治療之癌友，常常需要每週甚至每天往返醫院，而偏鄉長者面對密集的治療，身體已是一大負擔，更需接受長時間且不方便的就醫車程，更是讓他們求生的一哩路雪上加霜。

台灣雖然不大，但都市、偏鄉就醫現況卻大不同，五成以上偏鄉地區癌友，前往醫院接受治療至少需要花費4小時車程，尤其是東部及南部地區幅員較廣，大眾交通運輸不便，醫療院所佔比又低，使偏鄉地區病友需要花費更多的時間與金錢成本。根據台灣癌症基金會統計，逾7成癌症病友因居住地交通不便，曾萌生放棄治療的念頭。另有近8成癌友認為，長途往返就醫會加劇身體對藥物副作用所產生的不適，也大幅增加路程上的危險。

每天就醫的舟車勞頓對癌患已是疲憊不堪，更何況是居住在偏遠地區的年長癌友們，偏鄉交通不便，大眾運輸少之又少，趕著一天一兩班的巴士，下車了再轉乘，更甚者，南部及東部分別有超過6成及7成的癌症病友，常常是無人陪同的情況下獨自就醫，千里迢迢到醫院接受治療，結束後還得趕搭上回家的巴士，甚至自行騎乘機車，翻山越嶺經過漫漫長路後才能到家得以休息。這樣的就醫路程，讓偏鄉癌友們感到身心俱疲，寧可選擇放棄穩定的治療。

有鑑於此，台灣癌症基金會推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌症治療交通補助專案，針對居住於大南部、宜花東等偏鄉地區60歲以上的癌友，只要住家距離醫療院所10公里以上，且每月至少回診治療一次，每名癌友可申請8000元的交通補助，幫助他們穩定療程以利邁向康復之路。自2017年至今，已幫助逾千位的銀髮癌友穩定治療，讓他們康復的「醫」哩路不再遙遠。