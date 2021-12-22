直播》首批「7+7+7」爆2人確診 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增14例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950)、義大利(案16939)、印尼(案16940)、波蘭(案16943)、英國(案16944)、柬埔寨(案16945)、越南(3例，案16947、案16949、案16951)，餘1例調查中(案16948)，入境日介於今(2021)年10月7日至12月19日。

醫療應變組副組長羅一鈞說，今日個案中有2名入境較久者，其中案16940為印尼看護工，11月22日入境，12月20日因工作需求自費採檢確診，Ct值35，為確診病例，在國外也沒有確診機率，不過研判曾經染疫，為陰陰陽陽時期。另案16949為本國籍在越南工作的男子，10月7日返台，曾在7月確診，近期因工作需求自費採檢確診，Ct值36.1，研判為感染後的復陽。

羅一鈞表示，昨日北市派出採檢者採檢，檢出2名陽性個案，為今日公布的16942、16943，不過只有16942屬於7+7專案返家前確診，16943是在12月8日入境，不舒服7+7對象，而是14天採檢，跟著7+7專案一起去採檢車採檢的個案。另案16947為自費入住檢疫所，採7+7專案，在檢疫所確診，不過11月中曾在越南確診，研判為復陽，對社區沒有產生威脅。