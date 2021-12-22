國機國造的勇鷹號高教機交機，又有最新進展！繼量產第一架勇鷹號高教機，11月29日成功飛交空軍台東志航基地後，量產第二架勇鷹號高教機，22日由漢翔董事長胡開宏親自率領飛交。胡開宏指出，今年兩架勇鷹號高教機量產機飛交任務順利完成，揭開國機國造歷史一頁；同時，漢翔也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的重要里程碑。

胡開宏不忘勉勵公司維保同仁務必維持高妥善率與高良率，也表示隨著新式高教機明年進入大量量產，未來交機數逐年攀升，將對漢翔營運成長創造強勁的動能，挹注長期穩健的營收，漢翔也藉由新式高教機研製案，培育出許多優秀的航空專業人才，已帶動周邊產業的發展，奠定國機國造與維保作業的基石。

漢翔未來將依時程生產66架勇鷹號高教機，預計2026年完成全數交機，向國人宣示保家衛國的決心。此外，漢翔今年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等六位飛官。

另有執行試飛測試驗證的航發中心兩位教官，這些教官皆具備操控高教機的資格與能力，由此可見，高教機一案，無論是飛機、飛行員或是其他相關後勤支援作業，皆已備妥，待後續正式成軍、服役。

胡開宏22日再度同乘編號「11001」的新式高教機-勇鷹號原型機，上午9點20分在台中清泉崗基地起飛，親率編號「1102」的第二架量產機，飛越中央山脈，在台東外海會同漢翔已飛交的第一架編號「1101」量產機，進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

勇鷹高教機落地後，胡開宏慰勉漢翔的維保團隊時表示，方才翱翔天際，跨越中央山脈，心裡有非常多的感觸，這一路走來的艱辛，在此刻感到非常激動。

胡開宏指出，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開了「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁；同時，漢翔公司也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的重要里程碑，過程中，感謝空軍、中科院、相關單位及台東地方鄉親好朋友的支持與肯定，使高教機研製案順利推展，也謝謝漢翔全體同仁的努力，使得新式高教機的進度，皆依專案時程進行。

胡開宏特別感謝志航基地內的漢翔駐地維保同仁，為捍衛國家，不辭辛勞、盡心盡力地在台灣的另一頭堅守工作崗位。他提到，漢翔公司已在志航基地，成立專門的勇鷹號高教機維保團隊，在空軍及中科院的協助下，進駐台東空軍志航基地，使勇鷹號高教機繼續在空軍作業環境下，繼續發揮其設計性能與訓練的特性，建立勇鷹號高教機的空軍後勤運作能量，以期為空軍提供完整且即時的維修保養服務。