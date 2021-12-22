前美國總統川普長年幕僚佛林（Michael Flynn）今天對調查1月6日國會山莊（U.S. Capitol）攻擊事件的國會委員會提告，試圖藉此阻止委員會取得他的通聯紀錄。

前國家安全顧問佛林在佛羅里達州聯邦法院遞出的訴狀指稱，「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）對他發出的傳票範圍太過廣泛，且懲罰他身為普通公民受憲法保護的言論。

佛林也在訴狀中指稱，這個「特別委員會並非以適當方式組成，因此沒有權限執行業務」。

上訴法院先前已駁斥那個主張，於12月9日裁定這個委員會合法，有權調閱川普試圖不對大眾公開的白宮紀錄。

「1月6日襲擊事件調查特別委員會」11月對佛林發出傳票，尋求取得在華府維拉德飯店（Willard Hotel）成立「指揮中心」，試圖引導阻止當時為民主黨候選人拜登贏得總統大選的相關證詞和文件。

選後數週，佛林敦促川普部署軍隊翻轉選舉結果，他並發表了質疑選舉結果的演講。

「1月6日襲擊事件調查特別委員會」的發言人尚未回覆記者詢問。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1101222