小S（左）的《熙娣想聊》日前在戲院邀粉絲搶先觀賞首集，有男粉絲穿著超人服見偶像。（CATCHPLAY提供）

小S主持的《熙娣想聊》明天播出的首集來賓為黃子佼。（CATCHPLAY提供）

小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY《熙娣想聊》將於明日（23日）正式登場， 日前，她和粉絲們一同在戲院搶先觀賞首集，映後與現場觀眾互動，幽默地說：「少了蔡康永是不是節目很順暢！」談起《熙娣想聊》是如何誕生，小S分享：「大S說我根本就忘卻不了掌聲與目光，明明就很享受站在舞台上的滋味，還不承認，於是就立刻說要幫我做一個節目。」

小S徐熙娣的主持魅力不滅，寵愛S粉搶先場掌聲尖叫不間斷，觀眾看完後直呼：「綜藝天后終於回來了，第1集就笑到流淚」、「超開心可以搶先看《熙娣想聊》，小S還是跟從前一樣幽默又機智」、「《熙娣想聊》真的很好笑，S的粉絲絕對不會失望，第1集是黃子佼和LULU黃路梓茵，有聊到某位話題上的人物，剛剛播出來全場尖叫拍手真的太精彩，禮拜四就上線囉，絕對不要錯過！」

寵粉場的粉絲還有大老遠從澎湖來台北參加的熙娣鐵粉，特地安排3天2夜的行程只為一睹偶像魅力，更暖心支持小S喊話：「為了妳，一切的辛苦都值得！」也有穿著超人服的男粉絲狂撩小S：「穿超人服是因為中間有個S符號，代表S永遠在我心中！」《熙娣想聊》23日起，每周四下午5點獨家在CATCHPLAY＋影音平台-台灣、印尼與新加坡三地同步上架新集數。