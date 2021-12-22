量產第二架新式高教機，漢翔胡開宏董事長親率飛交。圖／漢翔公司提供

量產第二架新式高教機，漢翔胡開宏董事長親率飛交。圖／漢翔公司提供

國機國造新進展，繼量產第一架新式高教機於今(110)年11月29日成功飛交空軍台東志航基地後，量產第二架高教機於今(22)日由漢翔公司胡開宏董事長親自率領飛交，依期程證明新式高教機性能優異、安全可靠。

胡開宏董事長於12／22再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9點20分在台中清泉崗基地起飛，親率編號1102的第二架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第一架量產機1101機進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

勇鷹高教機落地後，胡開宏董事長在慰勉漢翔的維保團隊時表示，方才翱翔天際，跨越中央山脈，心裡有非常多的感觸，這一路走來的艱辛，在此刻感到非常激動。胡開宏董事長指出，今年兩架量產機的飛交任務順利完成。

胡開宏董事長特別感謝志航基地內漢翔駐地的維保同仁，為了捍衛國家，不辭辛勞、盡心盡力地在台灣的另一頭堅守工作崗位。他提到，漢翔公司已經在志航基地成立專門的勇鷹高教機維保團隊，以為空軍提供完整且即時的維修保養服務。

新式高教機性能優異，所有工作進度皆按計畫進行，未來將依時程生產66架高教機，預計於115年完成全數交機，向國人宣示保家衛國的決心。

新式高教機為漢翔公司依照中華民國空軍飛行員訓練需求，投入成熟的設計、製造與飛行測試能量，其研發宗旨為簡化空軍飛行員的訓練模式，將三階段三機種精進為三階段兩機種，扮演高級飛行訓練機種及部隊飛行訓練雙重角色，整體縮短訓練流程，減少換裝訓練時間，以利交付空軍培育飛行人員。

回顧新式高教機的研發里程碑，自民國106年2月7日由空軍及中科院完成協議書簽署踏出第一步，106年4月25日中科院與漢翔公司完成委製合約簽署，107年6月1日於漢翔舉行組裝開架典禮，前(108)年9月24日於漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮，當時由蔡英文總統親自主持，並由蔡總統掛牌命名為勇鷹號，去(109)年6月22日於空軍清泉崗基地進行由蔡總統所主持的首飛展示活動。