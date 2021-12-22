45歲女星蕭淑慎2016年因搭Uber認識小15歲的梁軒安，小倆口迅速墜入愛河，隔年閃電結婚，這段相差15歲的姐弟戀，日前才開心迎接結婚4周年，未料卻被拍到，蕭淑慎與梁軒安在街頭起口角，最後，蕭淑慎獨自搭計程車先回家，梁軒安接著趁著老婆不在時，與網紅女星互動親密，而蕭淑慎稍早則在臉書發文回應此事：「我是清楚什麼事的，但我才不會幫你解釋」，不過從文中看來應該是誤會一場，蕭淑慎在文末標記：「#姐沒那麼小氣」，同時，梁軒安也發文還原現場。

蕭淑慎和梁軒安日前被媒體直擊，到五星級飯店包場慶祝交往5周年、結婚4周年，同時也是兩人開設的雄鷹娛樂集團的小尾牙，不過，蕭淑慎卻被拍到和與梁軒安在街頭起口角，夫妻表情明顯不悅，雙方比手畫腳，氣氛動作看起來有些緊張，最後，蕭淑慎獨自搭計程車先回家，梁軒安接著趁著老婆不在時，和網紅雀兒喜勾肩搭背、近距離講話，還和自家女星余曼曼上演餵食秀。

對此，蕭淑慎稍早則在臉書發文回應：「明明不是那樣，拍出來給人家寫成這樣」，她也疑似向梁軒安喊話：「我就看你有幾張嘴解釋，等晚點親友們都看到報導後，你就知道完蛋」，蕭淑慎強調，她是清楚什麼事的，「但我才不會幫你解釋，自己的摟摟抱抱自己扛，看你以後還敢不敢」。

不過從文末標記看來應該是誤會一場，蕭淑慎標記：「#姐沒那麼小氣 #只是被拍到不爽 #畢竟是面子問題」，蕭淑慎還下令：「#最好給我發一篇聲明道歉 #限你今晚睡覺前 #謝謝神通廣大的記者朋友幫忙道德規範 #還好姐那天挺美」。

蕭淑慎臉書全文。（圖／取材自蕭淑慎KittyHsiao臉書）

梁軒安稍早也在臉書向蕭淑慎道歉：「不會再抱別的女人#抱歉 #梁太太對不起」，梁軒安也還原當時狀況：「我真的錯了不應該跟香腸伯玩，還贏了那麼多香腸和魷魚，不過每一位都有餵食和擁抱。很抱歉～造成親朋好友的困擾，當然梁太抱歉那天不應該在路上跟妳大聲說話，也會多多注意在外形象。」