甫卸下大同(2371)董事長職務的朋程(8255)董事長盧明光今天表示，大同已經連2季賺錢，所以趕快能休息就休息。大同（大同大學前身大同工學院）是我的母校，畢業之後我在學校當助教，之後又到大同公司擔任採購組長一年，沒想到繞了一大圈又回到大同，這又是一年，這次從採購組長變成董事長。盧明光今天無縫接軌談台灣化合物半導體發展前景。

盧明光今天出席於南港的國際光電大展，盧明光表示，要向關心我的朋友說：盧董還很健康，還很快樂。

盧明光表示，台灣雖然在化合物半導體上，比美、歐、日商慢了20~30年，但台灣現在不管是政府或是企業都是積極在布局。未來不管是5G、6G、或是電動車的應用，都會支撐化合物半導體的成長。中美晶集團在8~9年前就已經展開布局，環球晶從長晶、切晶、研磨、拋光，明年又要在美國擴大磊晶。而從後面高功率的出口，又可以給宏捷科(8086)、穩懋(3105)，中美晶又是宏捷科的最大股東。而高功率要在電動車的應用就從朋程(8255)出去，中美晶也是朋程最大股東。

盧明光表示，所以中美晶從前端的長晶切割研磨到後端的應用，不管是高功率或高頻率上都是布局最完整。環球晶在矽晶圓目前是全球第三季，若順利合併矽創就會成為全球第二大，相對在化合物半導體上，環球晶的布局卻是領先於日商信越與勝高。