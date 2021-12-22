范雲控陳雪生用肚頂他是「噁男」 陳雪生自訴誹謗判無罪 14:202021/12/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遭指性騷擾陳雪生自訴范雲性騷擾 法官判決無罪。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年7月立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她、涉性騷擾，陳提起刑事自訴指控范雲誹謗，台北地方法院22日判決范雲無罪。可上訴。 另范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟求償50萬元部分，上周台北地方法院認定陳雪生以女性生理特有現象及表徵等，具有特定性別之嘲諷、貶抑等回言論回應，致范雲感受冒犯、敵意及羞辱，有損范雲的人格尊嚴，構成性騷擾，判賠8萬元。 900元噴飛！王世堅開BMW占機車停等區 北市警開罰了 SOD竟然是真的！13歲少年是處男 49歲女師「上陣實戰教學」 #范雲 #性騷擾 #陳雪生 #肚子頂他 #噁男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子對NCC旗幟噴漆遭起訴侮辱公署 法官認為受言論自由保障 11:122021/12/21 社會 無辜女被指偷竊 男女惡煞「圖釘釘頭、鐵夾私處」性侵遭重判 11:072021/12/21 社會 不爽三倍券政策罵網友「小笨蛋」遭訴 法院判黃士修無罪 16:302021/12/21 社會 黑范夫妻遭傳和王力宏「有關係」李靚蕾幫澄清 陳建州回應了 21:092021/12/21 娛樂 為討千元債務 債主反遭砍斷動脈噴血慘死 13:082021/12/21 社會 無縫接軌 當沖降稅再延長3年 04:102021/12/22 焦點要聞 彭帥接受星媒訪問 否認曾說被性侵 04:102021/12/21 產業財經 噴漆抗議被判罰 NCC堅持上訴挨批濫訴 10:432021/12/21 社會 南山中學遭爆設「禁愛令」 校方：懲處將改為輔導 10:142021/12/21 生活 陸大修婦女權益保障法「PUA、女德班」將成違法 12:182021/12/21 兩岸 爆張惠妹電影院抓包王力宏約會李靚蕾 經紀人回應了 10:322021/12/22 娛樂 美國前神父在東帝汶性侵兒童 遭判監禁12年 21:302021/12/21 國際 台南某籃球教練、助教猥褻性侵2球員 丟教職永不錄用 11:012021/12/22 社會 社會熱門新聞 已婚系主任遭控劈腿人妻「藏研究室密會」 當事人回應了 - 社會 SOD竟然是真的！13歲少年是處男 49歲女師「上陣實戰教學」 - 社會 法院准了！害命野馬男將做精神鑑定 家屬痛罵：只想脫罪 - 社會 雲縣警局長朱宗泰臨終前心繫這4件事 讓張麗善哭了 - 社會 扯！蘇貞昌遭告散布假訊息 警沒訊問又逾期移送法官不受理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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