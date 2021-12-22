四大公投結束後，明年1月9日台北市中正、萬華區立委林昶佐罷免案投票也將登場。立委、民進黨國際部主任羅致政指出，林會不會被罷免，最大的關鍵在於國民黨是否要全力動員，若國民黨在罷昶案退居二線，那要罷免成功就相當不容易。

羅致政接受香港媒體《中評社》21日訪問表示，林昶佐會不會被罷免，關鍵在於國民黨要不要傾黨之力動員，若國民黨在罷昶案上退居二線，那罷免的力道就不會那麼大。

羅致政分析，影響林昶佐罷免案的因素有三：第一，林昶佐選區跟台中第二選區不一樣，中二選區顏清標家族的影響力很重要，而台北市中正、萬華區國民黨的力量與投入則是重點；第二，這次四大公投案結果對國民黨不利，若因此國民黨想在罷昶案退居第二線、低調應對，那對綠營與林本人而言，罷免力道就不會那麼大；第三，罷昶裡由比較不足，且林已是第二屆立委，在萬華當地有一定的經營，要罷免成功本就相對不易。

針對林昶佐對罷免案的策略，羅致政表示，他尊重林的對策，但從目前局勢看來，如果林想拉高對決氣勢，動機好像沒有那麼夠，冷一點會比較好；至於台中第二選區則要熱一點，因為熱戰對民進黨候選人林靜儀會有幫助，故兩區在操作方法上會不同。