高雄市警方為了避免衝突發生，出動大批警力現場維安。（林雅惠攝）

大兆公司召開地方說明會，形成居民和大兆各唱各調的局面。（林雅惠攝）

大兆循環經濟股份有限公司執行總監鄭曉蔓說，會議通知發文公司在12月10日就發文，10天前也都在網上公告，程序上一切符合規定。（林雅惠攝）

大兆循環經濟股份有限公司預定在緊鄰旗山及田寮交界的內門區腳帛寮段自有土地推動「新農業循環園區」開發計畫，今日在旗山社會福利中心2度召開環評前地方說明會，遭到現場200位民眾抗議「違反行政程序、未在10天前通知、會議無效」，整場會議民眾抗議聲下落幕，大兆強調，開說明會是在10天前合法告知，針對民眾抗議聲浪，仍會持續跟居民溝通。

大兆公司推動「新農業循環園區」，擬在馬頭山設置養豬場，以永續發展、低碳生活為訴求，希望推動智慧農業，營造「生活、生產、生態」的永續農村，今年9月初首度召開環評前地方說明會，遭到當地民眾抗議未接獲通知，說明會在居民抗議下無法如期進行，今日改在旗山社會福利中心重新召開，不過民眾認為，10月13日才收到通知，以「違反行政程序、未在10天前通知」，抗議整場說明會無效力。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，掩埋場躺在二階環評沒死，大兆新農業循環園區就送進來，乍看是不同開發案，卻是一樣的班底，跟富駿一樣都是可寧衛的子公司，一齣典型的借屍還魂戲碼，大兆的養豬場過關了，富駿馬頭山掩埋場可能就不遠了。

上午預計10點召開的說明會，在現場大批居民以違反行政程序，不斷抗議會議無效，致會議延遲半小時後進行，大兆簡報說明時，居民仍不停高喊「違反行政程序、未在10天前通知、會議無效」舉牌抗議，形成居民和大兆各唱各調的局面。

高雄市警方為了避免衝突發生，出動近200名警力現場維安，大兆簡報說明結束後，預留時間讓現場民眾發言，整個會場在吵鬧聲中提前40分落幕。

大兆循環經濟股份有限公司執行總監鄭曉蔓說，會議通知發文公司在12月10日就發文，10天前也都在網上公告，程序上一切符合規定，居民以12月13日才收到文來抗議程序不合法，為避免口舌論戰，合不合法交由環評主管機關去認定。

環保局表示，大兆公司於今年12月10日於行政院環境保護署環評開發案論壇張貼會議資訊，並於同日檢送開會通知單至內門區公所、內門社區發展協會、內門區內南里、瑞山里里長辦公室等相關單位，因此本次說明會是屬合法。

環保局強調，後續進入實質環評審查時，均秉持程序正義及依法行政原則，在相關資訊正確充分前提下，依照環境影響評估法規定，經由專業、獨立審查的環評委員會集思廣益、交互辯證及充分討論。