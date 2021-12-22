總統蔡英文今日出席亞洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議，積極邀請台商回台投資，發展電動車、5G及再生能源等產業，為台灣經濟發展帶來豐沛動能。

蔡英文指出，這兩年，全世界經濟都受到疫情挑戰，但是台灣的經濟反而逆勢成長。台灣2021年的經濟成長率，預估可以達到6％以上，是11年來最高。11月的出口也達到415億美元，已經連續5個月創紀錄，累計今年前11個月，已經首次超過4000億美元。

前幾天的公投結果，也顯示了台灣人民支持政府現在的施政方向，並且願意支持台灣走向國際，進一步強化與世界各國的經貿關係，這也是台商朋友希望看到的方向，政府會繼續跟大家一起攜手努力。

疫情期間，台商朋友在海外經商，也面臨很多不同的困難。僑委會主管的財團法人海外信用保證基金，陸續開辦相關紓困措施，後來也推出紓困整合方案3.0和4.0，就是希望協助台商朋友度過經營上的挑戰。到11月底為止，海外信保基金已經累積承作309件紓困案件，協助台商朋友取得1億561萬美元融資。會請僑委會持續結合產官學研的能量，提供所有海外台商朋友最大的協助。

蔡英文表示，因為疫情影響，全球供應鏈正在加速重組當中，許多國家開始把部分供應鏈移往新南向國家，這和台灣推動新南向政策相互呼應，而積極邀請更多台商朋友回台投資，也是政府不變的目標。

她強調，政府的「投資台灣三大方案」，已經帶動上千家廠商、超過1.5兆元資金回台投資，也為台灣創造了12萬3000個工作機會。她相信有這些資金和技術能量，可以為台灣目前積極發展的電動車、5G及再生能源等產業，帶來豐沛的動能。