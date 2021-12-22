趙少康分析

公投一結束沒多久，民進黨表態將推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘已提出《地方制度法》修法草案，引發朝野爭論。資深媒體人趙少康昨(21日)表示，其實台灣六都都太多，還要搞九個，「你乾脆把每縣市都變直轄市算了！」

四大公投結束後，蔡英文總統19日召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，要求全力支持蘇內閣，會中並就新竹縣市合併升格達成共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，《地制法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。

趙少康昨表示，其實台灣的六都已經太多，你想日本就是一個東京都，大陸也不過四個直轄市，台灣這麼小地方還要搞九個，你乾脆把每一個縣市都變直轄市算了，「你真的要這樣幹，還不如真的用共同生活圈，像是北北基、桃竹苗、彰投雲嘉南、高高屏、宜花東這樣大的生活圈還有道理。」

趙少康說，沒有變直轄市的縣市不就像孤兒，很可憐，錢也沒錢，人也沒人，變成直轄市連公務員職等都升。要變成九都，「我認為真的是想要竹竹升格，這樣看起來就是為現任新竹市長林智堅可以繼續選、柯建銘可以影響大新竹市等，因人設事都很不好，以前升直轄市要等好幾年，這下子立刻要幹，斧鑿痕跡太過明顯，不能這樣搞」。