金門縣衛生局檢驗結果QR code。（金門縣衛生局提供）

金門縣衛生局抽查轄內國中小、高中職和大學自設廚房現場作業環境、人員衛生及製備流程，結果均符合規定。

縣衛生局說明，今年下半年共計抽驗22件營養午餐(桶餐)，分別為： 金城國中、古寧國小、湖埔國小、古城國小、烈嶼國中、上岐國小、西口國小、卓環國小、金湖國中、金湖國小、中正國小、賢庵國小、垵湖分校、何浦國小、金沙國小、金沙國中、安瀾國小、述美國小、金城幼兒園、金門高職、金門高中、金門大學，檢驗項目為衛生標準（沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌），檢驗結果皆符合規定。

衛生局提醒餐食製備過程中應注意從業人員個人衛生及作業場所須符合食品良好衛生規範準則，並落實自主管理餐食品質，盡量多採用在地、當季食材，可選擇具有「三章一Q」(即CAS有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、台灣農產品追溯系統QR Code)的食材或信譽良好商家之產品，驗收時除注意食材新鮮度外需特別注意產品有效日期，驗收後並按先進先出原則使用原料，確保食材新鮮度及品質，以維護學生用餐安全。

抽驗結果公布於衛生局網站，民眾可逕至該局網站食藥資訊專區／檢驗結果資訊專區查詢相關訊息。