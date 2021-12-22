國內繼檢出5名境外移入個案感染Omicron後，中央流行疫情指揮中心今再宣布新檢出7例Omicron境外移入個案，多數都來自歐美國家。截至目前，國內共累計12人檢出Omicron，均為邊境攔截檢出，且全數都是完整接種者，為突破性感染，平均在完整接種5個月後確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增7例Omicron個案中，美國佔3例、英國2例，奈及利亞、加拿大各1例。這7例Omicron全部都是完整接種過2劑疫苗，其中一人更打3劑疫苗，施打品牌分別為BNT、莫德納、AZ，以及BNT混莫德納、AZ混2劑BNT。

Omicron暴增7例 超過半數來自美、英。(指揮中心提供)

Omicron暴增7例 超過半數來自美、英。(指揮中心提供)

羅一鈞表示，檢出Omicron的12名個案都是在邊境入境採檢陽性後確診，其中5人無症狀，7人有輕微症狀，為咳嗽、鼻塞、喉嚨痛、全身倦怠等，只有1人發燒，和感冒差不多，也沒有中、重度以上病徵。

對於Omicron暴增7例，是否會調整「重點高風險國」名單？羅一鈞表示，雖然今日在美國、加拿大等國的7名入境者檢出Omicron，但是入境的人數差異大，從春節專案上路（12月14日）到12月20日，自美國入境者有4650人，其中11人確診、3人檢出Omicron，除以入境人數的話，是0.06％；加拿大則有438人入境，檢出1名Omicron個案，檢出率0.23％；英國則有301人入境，檢出2名Omicron個案，檢出率為0.66％。他表示，英國的檢出率最高，但入境人數卻和美國相差15倍，指揮中心每日都會進行細部評估，若需要變動，會再做報告。

今天檢出的7例Omicron中，案16883為英國境外移入個案，曾完整接種劑BNT疫苗，12月14日入境探檢後檢驗陽性，Ct值22.4，機上前後排旅客44人由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性；案16890也是英國境外移入個案，曾完整接種2劑莫德納疫苗，12月15日入境探檢後檢驗陽性Ct值24.9，機上前後排旅客5人由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。

案16891為奈及利亞境外移入個案，曾完整接種2劑Az疫苗，1月15日入境探檢後檢驗陽性，Ct值14，機前後排旅客11人改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性；而案16903為美國境外移入，曾完整接種2劑莫德納疫苗，12月15日入境探檢後檢驗陽性，Ct值23.7，機上前後排旅客10人由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性；

案16912為加拿大境外移入個案，曾接種1劑BNT疫苗及1劑莫德納疫苗，12月17日入境探檢後檢驗陽性，Ct值19.1，機上前後排旅客19人由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性；案16918為美國境外移入，曾接種1劑AZ疫苗及2劑BNT疫苗，12月18日入境探檢後檢驗陽性，Ct值24.2，機上前後排旅客10人由居家檢疫改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性；

另案16919為美國境外移入個案，曾完整接種2劑BNT疫苗，12月18日入境探檢後檢驗陽性，Ct值22.3，機上前後排旅客9人改列居家隔離，入境探檢結果均為陰性。自12月11日至今，國內共累計12例Omicron境外移入病例，均於邊境攔截檢出，全數都是完整接種者，平均在完整接種5個月確診。