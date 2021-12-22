台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，台北市長柯文哲提覆議案反制，22日下午於大會表決，國民黨團於表決前舉行記者會重申立場，強調國民黨28票票票入匭，支持重陽敬老金態度沒有變，議員游淑慧也嗆聲，柯文哲取消重陽敬老金敢不敢當總統政見？

國民黨團書記長王欣儀表示，表決大家一起起立、自行錄影方式錄下表決過程，證明國民黨團沒有跑票，不是對黨團同仁沒有信心，而是為讓社會大眾有交代，萬一覆議成功或有其他狀況，至少可以自清，證明跑票的是別的黨團，不是國民黨團。

柯文哲昨批評，每個人要拍照就是違反法律，如果議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。王欣儀說，針對柯文哲講說是違法，「予以駁斥」，請大家自行錄影投票表決，一樣是無記名表決，絕對沒有違法任何法，請柯文哲不要亂說話。

游淑慧說，尊重柯文哲的作秀行為，但民眾黨候選人敢不敢公開表態反對重陽敬老金，若當選是否會努力廢掉條例，要別人表態前自己先表態，國民黨團起碼敢堂堂正正表態，台北市副市長黃珊珊和要參選市議員的人，一個一個都表態。

游淑慧接著砲轟，柯文哲敢不敢說未來參選總統政見就是全國各縣市取消重陽敬老禮金，因為柯文哲認為是墮落的政策，她表示，自己曾當面問過柯文哲要不要當作競選總統政見，柯回覆只有一個動作，「就是抓頭」，柯文哲敢一直主張你的政治理念嗎？還是只是政治作秀。

國民黨北市議員秦慧珠說，柯文哲第一次向議會挑戰覆議案，如果維持原決議的話，柯文哲必須立刻遵守決議，執行自治條例，否則要辭職下台，雖然他是民選首長，也必須下台。

秦慧珠要求柯文哲不要耍賴，砲轟柯要向中央搬救兵，送請上級裁決，但法案並無牴觸中央相關法案，他不遵守又不下台，要把爛攤子丟給中央，是另外的耍賴，中央沒有意見、也不需要淌這渾水，希望中央名辨是非。國民黨北市議員陳重文表示，28票票票入匭，支持重陽敬老金態度沒有變。