再過一星期即將過完2021年，邁向全新的2022年，但偏偏在2021年底爆出的大新聞真不少，《中時新聞網》在臉書發問大家覺得2021年底的話題之神是誰？結果不出意料，由近來因離婚風波轉變為桃色醜聞的王力宏奪下第一名，其次是轉行當AV男優的鄧佳華。

2021年底勁爆的新聞接二連三發生，讓大家印象最深刻的尤其就屬優質偶像王力宏跌下神壇，他與李靚蕾8年前閃婚，女方頂著哥倫比亞碩士的高學歷嫁入王力宏的學霸家庭，才子佳人的組合讓網友稱羨，兩人還生下兩女一子，一家五口也時常在網上曬幸福，未料王力宏日前認了離婚傳言是真的，又未對婆媳問題是否是離婚主因開腔，引來李靚蕾多次親上火線回應，「蕾神之槌」大戰「宏慌之力」，最後由李靚蕾勝出，得到王力宏遲來的道歉，並點頭願意將房產過戶給女方，但兩人昔日甜蜜已成泡影。

網友回應。（圖／翻攝自中時新聞網臉書）

而網紅鄧佳華早年自稱是「FBI帥哥」，因外型逗趣引來不少討論，先前簽入直播主連千毅旗下，但兩人不歡而散，後來導演圤智雨找上鄧佳華邀他拍AV，並以「真田弦一華」的藝名在AV界出道，原本女優孟若羽同意以原本薪水多六成的方式加入拍攝，但臨陣辭退，導演便找來另一名170公分高的女優苡若救火，兩人所拍的成人片昨(21日)上架，平台流量瞬間暴增，再度引發話題。

對於風波話題不斷的2021年底，《中時新聞網》官方臉書稍早問網友：「2021接近尾聲，你各位心中年度排名第一的話題人物是？」，眾人回應：「王必勝、王力宏」、「鄧佳華」、「王力宏～關鍵時刻大獲全勝」、「蕾神巧克力」、「鄧佳華」、「蕾神棒打薄情郎」、「自從王力宏出現，鄧佳華就沒有再報了」。