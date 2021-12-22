中天主播劉盈秀從事新聞行業多年，今南下高雄義守大學，談起印象深刻的小故事。（中天新聞提供）

劉盈秀與賴正鎧今南下高雄義守大學，分享實戰採訪經歷，讓同學對新聞工作有深入了解。（中天新聞提供）

中天新聞轉型滿周年，感謝會員及粉絲一路支持，台內主播展開「台灣最大新聞YouTuber來了!」北、中、南校園巡迴講座，踏入校園與學生近距離交流，今（22日）由中天主播劉盈秀與賴正鎧南下高雄義守大學，2人分享從業以來的實戰採訪經歷，讓同學對新聞工作有更深入的了解，在場學生反應熱烈，義守大學大眾傳播學系系主任林崇能及黃冠華副教授也親自與會。

劉盈秀從事新聞行業多年，談起印象深刻的小故事，她透露曾在播報時碰上大樓火警，還在樓層全黑的狀況下梳化，並臨危不亂進棚播報，她回憶當時：「還好當下副控人員相當專業，分批讓同事撤退到樓下，雖然新聞畫面中並無異狀，但主播台上的我心驚膽顫！」劉盈秀吐露最害怕的莫過於「天災」發生，前些日子在播報時也碰上大地震，一度想逃跑，但當腳踏出去時，就接到下一則新聞的通知，激起她繼續播報的專業本能。

賴正鎧則是跑透民俗、社會新聞，這回到學校開講，他則自備「靈異」採訪故事和同學分享，一則新聞得從事前議題決定、受訪者選定到後期的影片剪輯、上架，過程中有許多需要注意的小細節。他透露因為這些採訪經歷，改變了他的「體質」，當碰上「不乾淨」的環境時，後腦勺便會隱隱作痛，讓在場同學聽聞忍不住喊：「毛毛的！」

精彩的故事讓同學聽得意猶未盡，還有同學熱情喊話，「未來想成為正鎧的師弟！」藉此機會，他勉勵即將進入職場的同學：「書本上和實際上的落差一定很大，但同時也藏了許多驚喜，好好體驗過程所學才是最重要的！」一旁的劉盈秀也很贊同，「無論從事什麼職業，保持正能量，視挑戰為成功的基石，讓自己變得更強大！」

中天「台灣最大新聞YouTuber來了!」校園講座最後一場將於24日在淡江大學舉辦，由主播李珮瑄與何橞瑢和大眾傳播學系學生進行分享，全程請鎖定中天電視YT頻道直播。